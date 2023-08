Uomini e Donne, Andrea Foriglio è “Il Più Bello d’Italia”

di Riccardo Manfredelli

Andrea Foriglio, 32 anni, romano, dottore in scienze motorie e diplomato in osteopatia, è “Il Più Bello D’Italia 2023”. Per il pubblico televisivo è già un volto noto: ha infatti preso parte all’ultima edizione del dating-show di Canale 5 “Uomini e Donne” come corteggiatore di Nicole Santinelli.

Sul podio anche Andrea Ferri, eletto “Uomo Ideale di Italia” e Giacomo Marchesini a cui è andata la fascia speciale intitolata ad Antonio Fasano (insieme al fratello Silvio ideatore del concorso che da 45 anni celebra la bellezza e il talento maschile).

Durante la serata finale de “Il + Bello di Italia”, svoltasi lo scorso 20 agosto in piazza Partigiani ad Alassio (SV), madrina l’influencer e opinionista di “Non è l’Arena” Veronica Ursida, sono state assegnate anche altre fasce: il web ha eletto a furor di popolo Antonio Fardella; Andrea Di Bella è invece “Il Più Bello di Italia per il Cinema;” Michele Turina è stato incoronato “Il Più Bello di Italia per la Tv”, mentre la fascia moda è andata al savonese Michele Patrone.

E ancora: “Il Più Bello di Italia per lo Sport” è Mattia Martin, mentre la Generazione Z ha trovato in Flavio Ruffino il proprio ambasciatore di bellezza. Domenico Gerace, infine, è stato premiato – con fascia apposita – dal pubblico over30.

La finalissima 2023 de “Il Più Bello d’Italia”, patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Alassio, è stata condotta dalla giornalista Rai Cristina Carbotti assieme alla collega Renata Cantamessa.