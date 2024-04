Angelina Mango: il nuovo album è “pokè melodrama”

di Riccardo Manfredelli

Nel corso del concerto-evento “Pare una pazzia”, tenutosi ieri sera in un Fabrique di Milano completamente sold-out, Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo primo album di inediti: “pokè melodrama”, già disponibile in preorder, arriverà in streaming e nei negozi di dischi il prossimo 31 maggio.

Attraverso quattordici tracce, due delle quali presentate in anteprima proprio durante il live al Fabrique, il disco si propone di mettere in risalto una volta di più la versatilità della cantautrice di “Ci pensiamo domani”, in una commistione di generi e stili diversi, che sono anche il riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli che la musica amplifica, lascia esprimere al massimo o consola.

Qualche settimana prima del rilascio di “pokè melodrama”, Angelina Mango, che in appena un anno di carriera ha fatto registrare 360 milioni di stream audio e video, tradotti in sette dischi di platino e due dischi d’oro, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, di scena a Malmö in Svezia (7-9-11 maggio 2024), con “La Noia” brano che le ha regalato la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo e che risulta il più ascoltato tra quelli candidati alla vittoria della kermesse eurovisiva.

Angelina Mango presenterà quindi dal vivo tutte le canzoni di “pokè melodrama” nei principali festival estivi italiani ed europei e ad ottobre nel corso di un tour nei club (qui tutte le informazioni) che ha fatto collezionato già diversi sold-out a Roma, Milano, Napoli, Nonantola (MO) e Venaria Reale (TO).