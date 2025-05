Angri, furti in abitazione: arrestato 38enne

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 17 maggio, ad Angri (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 38enne marocchino indagato per “aver commesso un duplice furto in abitazione” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, i Carabinieri, allertati dell’evento da una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, lo sorprendevano all’interno dell’edificio trovandolo anche in possesso di arnesi da scasso.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.