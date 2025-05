Caporalato a Ogliastro Cilento: arrestata titolare di un maneggio

di Redazione ZON

In data 15.05.2025 militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Salerno congiuntamente a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, coadiuvati da militari del Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli e da mediatori culturali dell’O.I.M., ambito Task Force “A.L.T. Caporalato! D.U.E.” finalizzata al contrasto del fenomeno “Caporalato” ed alla salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, effettuavano mirati controlli in un maneggio del comune di Ogliastro Cilento (Sa).

Nel corso del controllo veniva trovato intento al lavoro un cittadino extracomunitario (Marocco), privo di valido permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di titolo equipollente, che all’esito degli accertamenti esperiti risultava essere impiegato in condizioni di sfruttamento. Venivano, inoltre, accertate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008.

La P.G. procedeva all’arresto in flagranza del datore di lavoro che veniva giudicato con il rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e all’imputata è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del Giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.