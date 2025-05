“Cuori in Coro”: a Baronissi un omaggio musicale commovente per tutte le mamme

di Redazione ZON

Baronissi, 19 maggio 2025 – Un’aula consiliare gremita, cuori all’unisono e voci che si sono intrecciate in un’armonia di emozioni. È stato un vero successo l’evento “Cuori in Coro – Omaggio all’Angelo della casa: La Mamma”, che si è tenuto ieri sera presso il Comune di Baronissi, trasformando la sede istituzionale in un teatro dell’anima.

Una serata dedicata alle mamme

Una serata speciale dedicata a tutte le mamme, figure centrali nella vita di ciascuno, celebrate attraverso la musica corale in un’atmosfera di profonda partecipazione e calore umano. Ad impreziosire l’evento, la presenza della Sindaca Anna Petta, che ha condiviso il palco con i protagonisti della serata e salutato con affetto il numeroso pubblico presente.

I Teen Chorus e gli “Insieme per caso”

Ad aprire la manifestazione, i padroni di casa del Coro Junior, Teen Chorus e del gruppo vocale “Insieme per Caso” di Baronissi, diretti dal maestro Biagio Capacchione, che hanno offerto un’esibizione fresca e coinvolgente, seguiti dal suggestivo coro gospel “The Angel Voices” di Sapri, guidato dalla direttrice Marinella Miceli, che ha incantato i presenti con brani carichi di spiritualità.

tHE bLue GOspel SIngeRs

L’energia contagiosa del gruppo napoletano “tHE bLue GOspel SIngeRs”, diretto da Mario Paduano, ha portato una ventata di vitalità alla serata, mentre il momento conclusivo è stato affidato al prestigioso Coro Pop A Cappella del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, diretto da Alessandro Tino, che ha regalato al pubblico un finale intenso e raffinato.

Il Flash Mob

L’evento, presentato con eleganza da Gaetano Troiano, è stato anticipato da un coinvolgente Flash Mob che ha animato le vie della città, creando un ponte tra la musica e la comunità.

Comitato Fibromialgici Uniti Italia odv

Non solo arte e cultura: “Cuori in Coro” ha avuto anche un importante risvolto sociale, sostenendo il Comitato Fibromialgici Uniti Italia odv. Un’iniziativa che ha saputo unire talento artistico e solidarietà, lasciando un segno profondo in tutti i presenti.

Un’occasione in cui Baronissi ha dimostrato, ancora una volta, di saper coniugare cultura, sensibilità civile e spirito di comunità.