Baronissi, attivato il “Punto Digitale Facile” per accompagnare i cittadini nell’uso delle tecnologie e dei servizi online

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi ha attivato, in collaborazione con IFEL Campania, un nuovo Punto Digitale Facile presso la sede comunale. Il servizio è pensato per offrire assistenza gratuita e formazione personalizzata a tutti i cittadini che necessitano di supporto nell’utilizzo delle tecnologie digitali e dei servizi online.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania e sostenuta dall’amministrazione comunale, rientra nella Misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzata a contrastare il divario digitale e a garantire un accesso più equo e consapevole ai servizi della Pubblica Amministrazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il servizio offrirà supporto personalizzato, sia in presenza che da remoto, anche su prenotazione, per affrontare con semplicità operazioni digitali quotidiane come l’attivazione dello SPID, la compilazione di pratiche online, l’effettuazione di pagamenti elettronici o, più in generale, per imparare ad usare in modo più efficace il proprio smartphone o computer.

Il Punto Digitale Facile sarà inoltre un luogo di apprendimento, grazie a percorsi formativi individuali e di gruppo che verranno organizzati in modalità in presenza e online, anche asincrona, per rispondere ai diversi livelli di competenza digitale dei cittadini.

L’obiettivo è chiaro: rendere accessibili a tutti gli strumenti digitali ormai indispensabili nella vita quotidiana e nell’interazione con la Pubblica Amministrazione. L’apertura di questo nuovo servizio rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che ancora oggi molti cittadini, in particolare gli anziani o coloro con minore dimestichezza tecnologica, incontrano nell’uso delle piattaforme online e dei dispositivi digitali.

“Per attivare lo SPID, fare un pagamento online, o semplicemente per imparare a usare meglio il proprio smartphone o il computer: il Punto Digitale Facile è uno strumento pensato per semplificare la vita dei nostri cittadini, supportandoli concretamente nel loro percorso di digitalizzazione. È un passo importante per una città che vuole essere moderna, inclusiva e vicina ai bisogni delle persone. Questo sportello nasce per non lasciare indietro nessuno, per dare risposte reali a chi trova ancora difficoltà nell’accesso ai servizi online. Grazie a questa iniziativa, il Comune si conferma presidio di innovazione sociale e tecnologica, capace di offrire soluzioni concrete ai problemi di tutti i giorni”. A dirlo è la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

Sulla stessa linea l’Assessora all’Innovazione Tecnologica e Digitale, Anna Sica, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’attivazione dello sportello: “L’apertura del Punto Digitale Facile è il risultato di un lavoro che mette al centro la persona, e in particolare le esigenze di coloro che rischiano di essere esclusi dalla rivoluzione digitale. Vogliamo che ogni cittadino di Baronissi abbia gli strumenti per affrontare con serenità la quotidianità digitale, dall’invio di una pratica online all’utilizzo dei servizi pubblici. Questo sportello rappresenta un’opportunità di crescita e autonomia digitale per tutti, ma anche un presidio educativo per costruire una cittadinanza più informata, consapevole e connessa. È un segno tangibile dell’impegno della nostra amministrazione per l’innovazione che semplifica, include e migliora la vita delle persone”.

Il Punto Digitale Facile si inserisce in una visione più ampia dell’amministrazione comunale di Baronissi che, attraverso progetti concreti e inclusivi, continua a lavorare per una città capace di affrontare con consapevolezza le sfide della trasformazione digitale, promuovendo autonomia, partecipazione e uguaglianza nell’accesso ai servizi pubblici.