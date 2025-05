Oroscopo di branko di oggi, 20 Maggio 2025: Scorpione rinasce!

Ariete Il Sole nei Gemelli porta nuovi stimoli nel lavoro e un entusiasmo contagioso nella vostra vita. Marte e Plutone vi donano grinta, intuizione e una sensualità intensa. Se giocate bene le vostre carte, questa settimana potrebbe esserci un colpo di fortuna. In amore siete travolgenti, negli affari astuti! Non fatevi frenare da dubbi, agite!

Toro Il Sole lascia il vostro segno, ma Mercurio, Giove e Venere ancora vi proteggono. È il momento di vincere sul lavoro con intelligenza e strategia. In amore, meglio non dire tutto; certe verità possono aspettare. Fate una sorpresa, create mistero!

Gemelli Si apre per voi il periodo più importante dell’anno. Sole, Luna, Giove e presto anche Venere si uniscono per darvi luce e opportunità uniche. Una nuova fase prende forma, evolutiva e felice, ma non abbiate paura di cambiare strada. Sarete travolgenti nei rapporti, anche professionali.

Cancro Con il Sole nei Gemelli si chiude un ciclo e si prepara il vostro nuovo anno personale. È tempo di bilanci: lasciate andare ciò che vi ha fatto soffrire. Chiarite subito le questioni familiari, anche a costo di discutere. La Luna vi spinge a cercare armonia. L’amore vi richiede cuore, ma anche coraggio.

Leone Agitati? Sì, ma positivamente! La stagione dei Gemelli vi ringiovanisce e vi spinge all’azione. Occasioni da non perdere bussano alla vostra porta, anche sul lavoro. In amore arriva una scossa forte e passionale. La Luna piena del 23 e l’arrivo di Giove il 25 sono una svolta. Recuperate le energie e lanciatevi.

Vergine Il Sole nei Gemelli vi rende più nervosi e attivi, ma anche più intuitivi e reattivi. L’amore? Un mix esplosivo di desideri e contrasti, soprattutto con segni d’aria. Evitate inutili gelosie; spazio a coccole e carezze! Mercurio vi guida nei soldi e nei viaggi. Con un pizzico di ironia tutto sarà più facile.

Bilancia Si apre una fase leggera e positiva per voi, piena di energia e incontri stimolanti. In amore si parla di unioni, convivenze e nuovi inizi. Sul lavoro si aprono porte grazie alla Luna e a Venere favorevoli. Se cercate un nuovo equilibrio, arriverà presto! Lasciatevi guidare dal cuore, ma anche dal buonsenso.

Scorpione È il mese più intenso dell’anno per voi, possibile una trasformazione. C’è voglia di cambiare, rinascere e uscire da schemi ripetitivi. In amore, se c’è un nodo, scioglietelo ora. La Luna sta per arrivare nel vostro segno e vi farà vivere emozioni forti. Affari e relazioni vi vedono protagonisti assoluti.

Sagittario L’opposizione dei pianeti in Gemelli vi rende insofferenti e ipersensibili: calma e sangue freddo. Attenti alle esagerazioni, specialmente in famiglia o sul lavoro. Meglio sfogarsi con lo sport o con chi sa ascoltare. Dal 23, la Luna piena vi illumina con forza. Le prossime settimane segnano un grande cambiamento.

Capricorno Anche voi avete bisogno di leggerezza: lasciatevi andare agli inviti e alle novità. Il Sole in Gemelli vi stimola a muovervi, pensare in grande e agire. Affari e studio decollano, l’estero chiama. Amori occasionali, amicizie intriganti: va bene tutto se vi fa sorridere. Non temete chi vi critica: invidiano la vostra lucidità.

Acquario Si accende una luce nella vostra vita grazie all’arrivo del Sole nei Gemelli. L’amore esplode con forza, specie dal 23 in poi: preparatevi a emozioni durature. Sul lavoro, però, c’è tensione: diplomazia e strategia saranno essenziali. Sognate in grande, ma restate coi piedi a terra. Le stelle vi vogliono protagonisti.