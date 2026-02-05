Angri, furto nella chiesa di Piazza Annunziata: colpo nella notte
Denunciata anche un’intrusione al Pala Galvani. Cresce l’allerta dopo altri episodi nell’Agro.
Ancora un episodio legato ai furti nell’Agro nocerino-sarnese. Nelle ultime ore, ignoti avrebbero preso di mira un luogo di culto nel centro cittadino, mettendo a segno un colpo approfittando delle ore notturne.
Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi nella chiesa di Piazza Annunziata, portando via diversi oggetti. Al momento il danno è in corso di quantificazione. L’episodio si inserisce in una scia di segnalazioni che, nelle ultime settimane, ha riguardato anche altri luoghi sacri dell’area.
Denunce e segnalazioni
Il raid è stato segnalato alle forze dell’ordine. A questo si aggiunge anche la denuncia per un’intrusione al Pala Galvani, spazio cittadino dedicato ad attività sportive e associative, finito a sua volta nel mirino di sconosciuti.
Nel frattempo, ad Angri continuano ad arrivare segnalazioni di movimenti sospetti in alcune strade della città: residenti e commercianti, preoccupati, chiedono maggiore attenzione sul territorio per evitare nuovi episodi.
