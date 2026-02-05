Salerno, arresto dopo un controllo: sequestrati circa 50 grammi di cocaina

di Marisa Fava

Un controllo su strada, nell’ambito delle attività di presidio e contrasto allo spaccio, si è concluso con un arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno.

I fatti risalgono al 2 febbraio. Durante un servizio dinamico sul territorio, i militari hanno fermato un uomo (iniziali L.D.) che si trovava alla guida di un motociclo. Nel corso degli accertamenti, sarebbe stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina.

Sequestrato anche un telefono cellulare, ritenuto dagli investigatori potenzialmente collegato ai contatti e alle modalità dell’attività illecita. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Indagini e verifiche

Gli ulteriori approfondimenti serviranno a ricostruire ogni dettaglio della vicenda. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per le verifiche di rito.