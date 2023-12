Angri, gatto scuoiato: denuncia contro ignoti dell’ENPA

di Antonio Jr. Orrico

Una morte che promette battaglia. L’orribile storia riguardante Leone, il gatto scuoiato vivo ad Angri e lasciato agonizzante in strada, non si è ancora esaurita. Infatti, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha ufficialmente presentato una denuncia contro ignoti dopo la morte del gatto. Ad annunciarlo è stata Carla Rocchi, presidente nazionale dell’ENPA, che ha dato mandato al suo ufficio legale, che attraverso l’avvocato Claudia Ricci ha presentato la denuncia questa mattina.

La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, non solo quella locale. Anche dal punto di vista nazionale, tutte le testate hanno condannato la brutalità del gesto e anche l’efferatezza della vicenda stessa. Il gatto era stato ribattezzato Leone dai medici veterinari che hanno provato disperatamente a salvarlo. Il povero felino di Angri, però, è deceduto dopo quattro giorni di agonia. In sua memoria, si terrà domenica una manifestazione promossa dalla Lega del Cane, nel cuore della città salernitana. L’invito a partecipare è stato esteso ed aperto a tutti, e non è escluso che possa arrivare molta gente anche dai comuni limitrofi.

Carla Rocchi, presidente dell’ENPA, ha spiegato: “Non è solo orrore, disprezzo e sdegno quello che proviamo, ma anche paura all’idea che gente così sia a piede libero e rabbia perché le conseguenze per chi compie certe oscenità non sono mai sufficientemente proporzionate alla gravità dei fatti. Se qualcuno avesse visto qualcosa si faccia avanti, anche in forma anonima.“

“La persona che ha commesso un atto così crudele è una persona pericolosa. Per questo chiediamo ancora una volta che venga riconosciuta la pericolosità sociale per chi compie questi reati contro gli animali.” ha poi concluso la stessa presidente.