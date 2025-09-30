Alla scoperta delle nuove tecniche di animazione dai cartoni ai giochi

di Redazione ZON

La spinta della tecnologia continua ad innovare il mondo dell’intrattenimento toccando da vicino sia il mondo dei cartoni che quello dei giochi.

L’animazione cambia volto con l’introduzione di nuove tecnologie che la rendono ancora più coinvolgente agli occhi degli spettatori grandi e piccini. Le tecniche che vengono adoperate oggi sono sempre di più e talvolta vengono combinate tra loro per regalare un risultato che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, sia per quel che concerne il mondo dei giochi, sia per il mondo dei cartoni.

Nell’animazione digitale il 3D ha portato la tridimensionalità e con essa movimenti più naturali e realistici. Con le immagini realizzate mediante il computer inoltre le animazioni sono molto più fluide e gli effetti speciali possono essere più sofisticati e sorprendenti. Grazie alle nuove tecnologie, inoltre, realtà e disegno digitale si incontrano in svariati modi, sia nei cartoni che nei giochi.

Con la motion capture, infatti, la registrazione di movimenti di attori reali viene trasposta e applicata poi sul modello virtuale. Mentre nel rotoscoping del passato i disegnatori tracciavano manualmente ogni fotogramma, oggi invece la procedura si attua con sistemi di tracciamento automatico.

In più la storia dell’animazione prosegue avvalendosi anche dell’intelligenza artificiale e di software che facilitano la creazione di contenuti dinamici, generandoli talvolta solo attraverso l’input dell’informazione testuale. Con l’AI si va oltre, vengono rimossi e inseriti sfondi, personaggi e texture con estrema velocità. È possibile creare una moltitudine di rendering in tempo reale e ricevere suggerimenti su come adattarli al meglio allo storytelling.

Le nuove forme di animazione trovano ampio spazio anche nel mondo dei giochi

Nei videogiochi lo si nota soprattutto dall’uso di programmi che ormai consentono di sincronizzare la voce con le espressioni facciali. Pensiamo ad esempio a titoli come The Last of Us Part II, che grazie all’avanzamento tecnico dell’animazione non ha nulla da invidiare ad una pellicola cinematografica.

Anche i casinò dal vivo risultano oggi incredibilmente realistici ed interattivi grazie all’evoluzione delle animazioni digitali che accompagnano ogni fase della sfida. Non si tratta solo di grafiche accattivanti: dalle animazioni che si attivano con una puntata a quelle pensate per celebrare una vincita, fino alla ricostruzione visiva dei tavoli da gioco che ricalcano fedelmente quelli delle sale fisiche, l’esperienza online raggiunge un livello di immersione che avvicina sempre più il gioco virtuale a quello tradizionale.

In definitiva, le tecniche di animazione progrediscono e con esse anche la possibilità da parte degli addetti ai lavori di esprimere pienamente la propria personale visione della creatività.