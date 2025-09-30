di Redazione ZON

Salerno, fermato con 120 grammi di cocaina: arrestato un 59enne

SALERNO – Nella serata di giovedì 26 settembre la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, durante i consueti servizi di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura e sottoposto a controllo il conducente, identificato per L.D., classe 1965.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe da subito mostrato segni di insofferenza durante le fasi dell’identificazione. Gli agenti hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e successivamente estesa al veicolo.

All’interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore sono state rinvenute otto buste termosigillate contenenti sostanza solida e in polvere di colore bianco. Le analisi preliminari hanno confermato la natura stupefacente della sostanza, risultata cocaina, per un peso complessivo di circa 120 grammi.

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.