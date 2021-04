Anna Tatangelo risponde su Instagram alle curiosità dei suoi follower. La cantante dichiara: “Questa pandemia mi ha aiutato molto“

Anna Tatangelo ha risposto su Instagram alle curiosità dei suoi follower.

Potrebbe interessarti:

Nelle scorse ore, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha dichiarato di essere riuscita a ritrovare se stessa in un momento in cui la pandemia ha radicalmente stravolto le sue abitudini. La cantante ha raccontato di essere riuscita a riflettere su numerosi aspetti della sua vita proprio perché costretta a rallentare la propria tabella di marcia e a rimanere di più a casa.

“Sono riuscita a riscoprire me stessa”

Soltanto lontana dai palchi e dai riflettori, Anna ha capito che alcune cose che prima le sembravano normali non sono poi così banali. Queste le sue parole: “Sono riuscita a riscoprire me stessa anche per forza di cose. Diciamo che con questa pandemia, sotto questo punto di vista, mi ha aiutato molto“.

La Tatangelo ha proseguito: “È un periodo che ti obbliga a stare di più a casa e a riflettere su tante cose e a concentrarti su cosa ti fa stare bene davvero e a dare il giusto peso e il valore alle cose“. Ha poi concluso: “Essendo tutto fermo la testa viaggia molto e ti ricorda com’era la vita da un anno e mezzo fa anche nelle piccole cose e non era poi così banale: niente distanza. Niente coprifuoco e niente mascherine e soprattutto l’importanza di fare musica dal vivo e il contatto con le persone grazie alla musica“.

Partner ideale? “Un uomo sveglio”

Nello stesso spazio dedicato ai seguaci, la cantante ha ricevuto la domanda: “Meglio l’uomo dolce o l’uomo str**zo?“. L’artista non si è tirata indietro ed ha risposto tracciando il profilo sul suo partner ideale: “Una via di mezzo no? Ovviamente str**zo inteso uno sveglio che sappia il fatto suo“.