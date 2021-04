Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 15 aprile 2021

- Consigliato per te -

Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 15 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

Nella puntata di Oggi, probabilmente protagonista sarà il tronista di Uomini e Donne Massimiliano. Dopo aver visto lo scontro tra Giacomo e Carolina per la reazione di lei alle parole di lui e, dopo aver visto al centro dello studio Samantha con i suoi corteggiatori; oggi tocca al terzo tronista.

Massimiliano porta avanti la sua conoscenza con Federica ed Eugenia. Se con la prima c’è una forte attrazione fisica, la seconda lo tiene legato a se caratterialmente. Una scelta veramente difficile per il tronista che deve fare i conti con due corteggiatrici molto forti.

- Consigliato per te -

Per il trono Over, al centro studio, potremmo vedere sia Armando che continua la conoscenza con la dama della volta scorsa. Lui si dice molto preso ma un altro cavaliere, Nicola Vanvitelli, non è d’accordo: per quest’ultimo Armando sta mentendo e non è attrato dalla dama. Al centro anche Isabella. La dama ha attirato molti occhi su di se grazie alla sua eleganza e bellezza. Dopo la fine della conoscenza con Riccardo e Biagio, chi si siederà al centro per Isabella?

In puntata, ancora assente l’opinionista Tina Cipollari che regalava brio agli spettatori con le sue considerazioni sempre piccanti e esagerate.