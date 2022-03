Anticipazioni Amici 2021, non è in studio per il covid. La diretta

Anticipazioni Amici 2021. Ci siamo è tutto pronto, è infatti iniziata la registrazione della terza puntata del serale di Amici 2021 il talent show di Maria De Filippi.

Una prima anticipazione da segnalare è purtroppo quella della mancanza di Stash, che sarà assente dallo studio, ma sarà in collegamento.

Quello che ci sta da segnalare prima d’immergerci in questa terza puntata del serale sono i guanti di sfida. Uno lanciato a poche ore dalla registrazione ed è stato lanciato dalla Celentano: Nunzio e Serna dovranno confrontarsi con Carola e Michele.

Inoltre, segnaliamo un guanto di sfida per Serena che avrà come concorrente Carola che non la prende benissimo. Non è per niente giusta“, ha detto Serena dopo aver visto il video. La ballerina ha un momento di sconforto e si confida con Maria De Filippi, definendo le sfide volute da Alessandra Celentano una ‘cattiveria‘. “Piango perché sono arrabbiata. Non ce la faccio più. Basta dire che non ho il bel fisico

