Daniele Liotti lascia Un Passo dal Cielo ma la Rai non si ferma

Daniele Liotti come Terence Hill lascerà Un Passo dal Cielo ma Lux Vide non si ferma: la fiction andrà avanti lo stesso

Dopo l’abbandono di Terence Hill, anche Daniele Liotti lascerà il cast di Un Passo dal Cielo. La Rai e Lux Vide però hanno già confermato che la fiction andrà avanti e che dalla prossima stagione Francesco Neri sarà sostituito. A darne notizia il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, che in un’intervista a Tivù ha raccontato la necessità della Rai di onorare la propria leadership nel settore continuando “a innovare, senza lasciare dietro quote strategiche“.

“Da qui la decisione di rinnovare due cult di Rai1, ossia Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo, che però verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci (ora impegnata in Fiori sopra l’inferno) e Daniele Liotti. Inoltre, Un passo dal cielo abbraccerà con più decisione la propria vocazione green“.

Per Un Passo dal Cielo comunque non sarebbe il primo cambio di rotta. Già Liotti aveva preso il posto di Terence Hill, volto delle prime stagioni della fiction. Poi qualche mese fa, dopo tre stagioni nelle vesti di Francesco, pur dichiarandosi molto affezionato al personaggio, Daniele Liotti aveva espresso il desiderio di confrontarsi con altre realtà professionali. Richiesta la sua ovviamente accolta da Lux Vide che allo stesso tempo non rinuncerà ad uno dei suoi prodotti di punta.

Chi prenderà il posto di Francesco?

E d’altronde, se è andato avanti Don Matteo senza Terence Hill (in onda a partire da domani 31 marzo 2022 con la tredicesima stagione) e andrà avanti Che Dio ci Aiuti senza Suor Angela perché non possono far continuare anche Un Passo dal Cielo? Fiction che oltre al primo cambio di protagonista, già nella scorsa stagione aveva subito qualche piccolo cambiamento, sia nel titolo che nei luoghi.

Inoltre, proprio a partire da questi cambiamenti, potremmo immaginare che a prendere il posto di Francesco possa essere la bella Manuela Nappi, sorella del commissario Nappi interpretata da Giusy Buscemi. Lei e Francesco durante la sesta stagione più volte si sono trovati vicini e alcuni dettagli farebbero pensare proprio a questo cambio di volto femminile. Ma è ancora tutto da vedere: non ci resta che attendere novità direttamente dalla produzione.