Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 31 Marzo 2022: Ariete protagonista

Ariete Oggi siete protagonisti assoluti di questo cielo, l’ultimo giorni del mese porta una bella agitazione positiva, abbiamo Luna, Mercurio, Sole nel segno, Venere e Marte favorevoli e Giove sempre più vicino al vostro spazio zodiacale. C’è veramente un grande oroscopo e un grande desiderio di rivalsa. Cielo positivo anche per i sentimenti.

Toro Ancora qualche giorno di pazienza e questo vale in particolare per coloro che non riescono a trovare stabilità in amore oppure che da qualche tempo nella loro vita privata hanno vissuto delle inutili lotte o grandi ansie perché una persona non è stata bene. Saturno contrario nell’ambito del lavoro ha un pochino ridimensionato certi progetti e forse dallo scorso anno vi siete dovuti allontanare da alcune persone che non erano dalla vostra parte. Il successo però non mancherà.

Gemelli Oggi la Luna finalmente torna in aspetto interessante e questo significa che c’è una grande voglia di recuperare il tempo perduto. Avere Venere, Marte, Sole e Mercurio favorevoli non è cosa da poco ma ancora bisogna superare il trauma di un Giove contrario che, a fronte di tante belle prospettive che avrete da Maggio, comporta qualche problema in più. La necessità di portare avanti nuove emozioni è sempre più presente.

Cancro In questo giovedì risentite della dissonanza della Luna che accompagnerà anche domani. In questo momento state pensando a troppe cose contemporaneamente per cui qualche momento di ribellione o insoddisfazione potrà capitare. Oggi e domani attenzione nei rapporti d’amore.

Leone Giovedì e venerdì sono giornate molto importanti per i sentimenti. Abbiamo ancora una Venere contraria però dal mese di Aprile molte cose si aggiusteranno. Cercate di sfruttare queste due giornate per fare richieste di lavoro, cercate di fare buon viso a cattivo gioco perché il futuro sarà con voi.

Vergine Sta per iniziare un fine settimana migliore. Ci sono solo delle preoccupazioni dal punto di vista fisico ma tra venerdì e domenica ci sarà un grande recupero, ecco perché l’astrologo vi invita a fare qualcosa di bello. Restate sempre padroni delle vostre azioni.

Bilancia Bisogna chiudere entro Aprile tutto quello che è rimasto in sospeso. I più attenti saranno felici di essersi accorti in tempo che qualcosa non andava bene per risolvere la questione al più presto. Adesso dovreste trovare la giusta forza che vi permette di superare quello squilibrio che avete maturato di recente perché dopo tanto sopportare è esploso qualcosa dentro di voi e sembra che tutto sia cambiato.

Scorpione In questo fine settimana potreste essere ai ferri corti con alcune persone dell’ambiente familiare o lavorativo e se c’è qualche piccolo problema in famiglia bisogna sfruttare la giornata di venerdì per risolvere le tensioni e problemi personali, poi sabato e domenica relax. I cambiamenti sono dietro l’angolo.

Sagittario Via libera a nuovi progetti e a nuovi pensieri anche perché tutto quello che porterete avanti da Maggio in poi sarà importante. Il risveglio del Sagittario è già in corso e i più fortunati, quelli che sono già stabili nella professione, potranno migliorare se possibile. La vostra visione del futuro è limpida e ottimista e nessuno potrà fermarvi. In amore torna una bella energia.

Capricorno Ci sono delle giornate in cui vi fermate a riflettere, attenti a non creare confusione attorno a voi. Se c’è un problema d’amore o familiare affrontatelo da sabato pomeriggio ma giovedì e venerdì fatevi scivolare le cose addosso.

Acquario Acquario protagonista di grandi cambiamenti quasi rivoluzionari ma voi nati del segno avete bisogno dell’innovazione. Avete diverse prospettive e diversi interessi: ci sono delle novità in arrivo e del tempo da utilizzare per nuovi progetti, adesso dovete fare discorsi chiari anche in amore.