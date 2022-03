Michael Bublé: il figlio più piccolo sta bene, il cancro è in remissione

Michael Bublè: l’incubo è finito. Il piccolo Noah sta meglio e ha sconfitto il tumore diagnosticato 5 anni fa

Per Michael Bublé l’incubo è finito: il figlio più piccolo a cui 5 anni era stato diagnosticato un tumore ora sta bene. Tutti i fan che erano in pensiero per il piccolo Noah potranno quindi tirare un sospiro di sollievo perché il bambino di appena 8 anni ora sta meglio: ha sconfitto il cancro.

A confermarlo in una recente intervista concessa su Zoom a il Corriere della Sera è lo stesso artista. Michael Bublé ha raccontato con il volto coperto di lacrime: “Abbiamo fatto un ultimo esame dopo e 5 anni sta bene. Quando è uscito “Love” nel 2018 non ero ancora pronto, ero un sopravvissuto dopo aver subito il colpo”.

La diagnosi al bambino di tumore allo stomaco, è avvenuta infatti 5 anni fa, nel 2016 proprio quando il noto cantante stava lavorando al nuovo album. Ai tempi Bublé aveva anche deciso di ritirarsi dalle scene per poter seguire il piccolo nel suo percorso medico. Lo scorso anno, invece l’artista aveva fornito già aggiornamenti confortanti sulle condizioni di salute di Noah, che fortunatamente stava rispondendo bene alle cure.

Nel frattempo Michael Bublé diventerà padre per la quarta volta. Dopo Elias, Vida Amber Betty e Noah è in arrivo un nuovo bebé. Luisana Lopilato, la compagna conosciuta sul set del videoclip Haven’t Met You Yet, è incinta: l’annuncio è giunto tramite il videoclip di I’ll never not love you a fine febbraio.