Europa League: ecco dove si giocherà la finale

di Antonio Jr. Orrico

Per un grande ultimo atto serve un grande palcoscenico. Ed ecco che, infatti, la UEFA ha scelto una nuova location per la sua finale di Europa League. Ad ospitare, infatti, l’ultima partita dell’anno della competizione, che si svolgerà tra l’Atalanta e il Bayer Leverkusen, si giocherà a Dublino. Infatti, sarà l’Aviva Stadium a rendersi teatro dell’ultima sfida. Questo è l’impianto che sorge sulle ceneri del mitico Lansdowne Road, il campo sportivo più antico di tutta l’Europa.

Questa volta la finale non so disputerà in uno dei classici tempi del calcio, dato che non è soltanto la casa della Nazionale irlandese ma anche della squadra nazionale di rugby a 15. Conosciuto a livello UEFA anche come Dublin Arena, lo stadio è uno dei più moderni di tutta l’Europa e ha di recente ottenuto la massima categoria (numero 4) della classificazione degli impianti. È il secondo più grande dell’Irlanda subito dopo il Croke Park, dove però si tengono principalmente sport gaelici.

L’Aviva Stadium conta in totale 51.700 posti a sedere e la sua costruzione è iniziata nel 2017, con i lavori che si sono conclusi soltanto tre anni più tardi. L’Aviva Stadium è stato fortemente voluto dal governo irlandese per sostituire il vecchio Lansdowne Road, inaugurato nel 1872 e tanto caro agli irlandesi per il fascino e la storia che si portava dietro. Nonostante la sua aura mitica l’impianto non era più agibile, tanto da portare le autorità a chiederne l’abbattimento in favore della costruzione di un nuovo stadio, moderno e in grado di ospitare non soltanto le partite ma anche concerti ed eventi vari.

Ma conosciamo meglio questo stadio, che sarà partecipe della finale di Europa League.

Europa League: la storia dello stadio

Nel 2010 è stato inaugurato l’Aviva Stadium, teatro della finale di Europa League. La prima partita giocata è l‘amichevole tra Irlanda e Argentina decisa da una rete di Angel Di Maria e poi con le partite di rugby di Munster Connacht e il Leinster. Si tratta di uno stadio innovativo, sormontato da una copertura trasparente che abbraccia quasi tutti i posti a sedere ed che è stata ideata per avere il minimo impatto visivo sullo skyline urbano. Al suo interno si trovano anche bar, ristoranti e tante attività per gli spettatori che sono coinvolti anche nei giorni in cui non si giocano le partite.

Non è la prima volta che la finale di Europa League si gioca a Dublino: lo stadio è già stato protagonista nel 2011, facendo da cornice al derby portoghese Porto-Braga vinto per 1-0 dalla squadra allora allenata da Villas Boas. Negli anni seguenti ha ospitato anche la Challenge Cup del 2023 e le finali di Champions Cup nel 2013 e nel 2023.

Uno stadio molto particolare.