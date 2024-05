Baronissi, Petta annuncia presentazione liste per elezioni

di Antonio Jr. Orrico

Anna Petta ha dichiarato: “Questa sera, nel suggestivo scenario del Parco della Rinascita, alle ore 19:30, vi presenterò i candidati che mi accompagneranno in questa straordinaria avventura verso il futuro di Baronissi. È per me un momento di profonda gratitudine, poiché ho l’onore di essere affiancata da un team di persone eccezionali, il cui impegno instancabile ha tracciato il percorso di questo primo, emozionante passo. Insieme alla presentazione dei candidati, vi farò conoscere il vasto e ambizioso programma che abbiamo.”

“Partiamo dalle grandi opere, dal rilancio turistico e culturale e dal sostegno alle eccellenze locali. Le nostre linee guida sono state chiare fin dall’inizio: centrali sono le politiche a sostegno di chi ha più bisogno e dei giovani, poiché crediamo che il futuro di Baronissi debba essere costruito con l’inclusione di tutti i suoi cittadini. Ogni sorriso, ogni stretta di mano e ogni parola di incoraggiamento ricevuti in questi giorni confermano che stiamo percorrendo la strada giusta, quella che porterà Baronissi verso un futuro più prospero. È un momento indimenticabile, reso speciale dalla vostra partecipazione attiva e dal vostro sincero interesse per le nostre proposte.”

“Il nostro progetto politico è illuminato dall’entusiasmo crescente e dalla forza della nostra comunità, e promuove valori fondamentali come la libertà, la democrazia e l’inclusione. Mi sento onorata di guidare una coalizione unitaria, fondata sul dialogo e composta dalle liste “Anna Petta Sindaco”, “Uniamoci per Baronissi” e dalla lista del Partito Democratico. Con le nostre competenze e le radici ancorate al passato storico, stiamo costruendo nel presente il nostro sogno di domani. Vi invito tutti a unirvi a noi questa sera nel Parco della Rinascita, dove daremo inizio a questa stimolante avventura verso il futuro di Baronissi. #oraèdomani.” A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.