Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi, 30 marzo 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 30 marzo 2022, nella nota soap in onda su Rai 3

Anticipazioni Un Posto al Sole: andrà in onda questa sera alle 20:45 su Rai 3 un nuovo appuntamento con la nota soap Rai ed ecco cosa succederà. Bianca è vittima di un gioco pericoloso, una web challenge che rischia di metterla nei guai. La ragazza infatti, dopo aver causato un piccolo intoppo a Silvia, ha imbrattato il muro della sua scuola e ora teme di essere scoperta. A causa di ciò anche a casa diventerà sempre più intrattabile e questo farà insospettire suo padre Franco. L’uomo inizierà a domandarsi cosa sia successo alla sua bambina e inizierà ad indagare. Alla fine scoprirà tutto e sarà sconvolto da tale verità.

Nel frattempo la relazione tra Rossella e Riccardo continuerà a non andare per il verso giusto. Il ritorno di Virginia, moglie di Riccardo, ha messo Rossella in una posizione piuttosto scomoda. Virginia si è anche fatta assumere al San Filippo per stare vicino al marito e in un certo qual modo tormentarlo. Rossella poi assisterà a una scena piuttosto irritante: vedrà Riccardo e Virginia condividere un momento professionale piuttosto intimo. Questo scatenerà in lei una forte gelosia. Che sia arrivato il momento di mettere la parola fine a questa storia d’amore mai bene?

Altra storia probabilmente al capolinea è quella tra Ornella e Raffaele. Il loro matrimonio è ormai al limite: i due non riescono a trovare punti di accordo su quasi nulla. La goccia che farà traboccare il vaso sarà la partenza di Patrizio. I suoi genitori il giorno della partenza daranno prova di non essere pronti a mettere via l’ascia di guerra; anzi, proprio quel momento, farà scatenare risentimenti e fastidi nascosti.

