Anticipazioni Amici 2022: ecco cosa accadrà durante la diciannovesima puntata

L’attesa è finita! 5 febbaio alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda la diciannovesima puntata di Amici 22. Scopriamo, insieme, quali sono le Anticipazioni di Amici 2022 e quali sono gli spoiler che bisogna assolutamente conoscere.

Amici 2022: il punto della situazione per i ballerini

Durante questa settimana Maddalena e Megan hanno vissuto dei momenti davvero difficili. In particolare Maddalena, sotto gli occhi dei suoi compagni, si è sentita particolarmente triste e sconfortata per il compito che le è stato assegnato sia dal suo insegnante, Emanuel Lo, sia dalla maestra Alessandra Celentano. Pensando a tutto questo Maddalena dice a Samu:

“Non credo che ce le farò”.

Riuscirà la bella ballerina a superare tutto questo?

Di Megan, invece, Emanul Lo pensa che sia una ballerina con un grande carisma e che “ha una luce che arriva dritta come una freccia”. Tuttavia decide di assegnarle un compito e l’allieva si sente molto motivata all’idea di essere stata sottoposta a questa nuova ed allettante sfida.

Cosa accadrà alle due ballerine durante la puntata di domenica, 5 febbraio?

Anticipazioni Amici 2022: il punto della situazione per i cantanti

Anche Wax ha ricevuto un compito da Rudy Zerbi:

“Caro Wax, questa settimana durante la tua interpretazione “Diavolo in me”, ennesima interpretazione stucchevole e teatrale, ho avuto la sensazione di noia e fastidio e ti ho dato zero. Come in tutte le cose della vita, il troppo storpia e può rovinare anche l’effetto scenico di un’esibizione. Dopo mesi che ti vedo fare sempre le stesse facce, espressioni, movimenti, ho la sensazione di poter anticipare, in ogni dettaglio, quello che farai ancora prima che tu lo faccia. Se una volta la tua esibizione era uno dei piatti principali della puntata adesso è solo un contorno. Insomma quello che prima era novità adesso è banale repertorio, come del resto dimostrano le ultime due classifica delle gare di canto. Per questo voglio darti un compito in cui mi dovrai dimostrare che Wax non ha dato già tutto quello che poteva dare e che può interpretare un brano anche senza tutte quelle espressioni facciali e mossette che rendono tutto tremendamente uguale. Ti avverto: non provare a nasconderti dietro lo stile personale e la libertà artistica perché un vero artista è capace di rinnovarsi ma anche di continuare a sorprendere“.

La canzone che dovrà interpretare Wax è “La genesi del tuo colore” di Irama.

A stasera con tutte le anticipazioni!

ARTICOLO IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

Ecco la lista degli allievi e dei relativi insegnanti

Ballerini Amici 2022

Maddy, Emanuel Lo

Emanuel Lo Ludovica, Emanuel Lo (eliminata)

Emanuel Lo Ramon, Alessandra Celentano (andrà al serale)

Alessandra Celentano Rita, Alessandra Celentano (eliminata)

Alessandra Celentano Gianmarco, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Megan, Todaro

Todaro Samuel, Todaro (eliminato)

Todaro Mattia Zenzola, Todaro

Todaro Samu, Emanuel Lo

Emanuel Lo Isobel, Alessandra Celentano

Eleonora, Todaro (eliminata)

Vanessa, Emanuel Lo (eliminata)

Paky, Alessandra Celentano

Cantanti Amici 2022