Amici 2022: ecco cosa accadrà durante la diciassettesima puntata

L’attesa è finita! Domenica 22 gennaio alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda la diciassettesima puntata di Amici 22. Scopriamo, insieme, quali sono le Anticipazioni di Amici 2022 e quali sono gli spoiler che bisogna assolutamente conoscere.

Amici 2022: il punto della situazione

Ciò che è successo durante la notte di Capodanno resta ancora un mistero. Sei allievi (Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria, Maddalena e Samu) sono finiti nei guai:

Wax, NDG, Samu e Maddalena sono stati severamente puniti dai loro insegnanti.

Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati.

Amici 2022: Cricca è tornato nella scuola

Cricca ha vinto la sfida ed è rientrato nella scuola al posto di Valeria. In casa è stato accolto con grande gioia e con immensa felicità. Molti allievi non avevano ancora superato la sua eliminazione, infatti Isobel ha abbracciato il ragazzo ed ha esclamato: “Sto bene, adesso”. Non è mancata la commozione da parte di Ramon e Gianmarco, i due ballerini della Celentano che si sono molto affezionati al cantante. Cricca, infatti, è stato sempre molto amato all’interno della casetta di Amici e tutti gli riconoscono una gran de bontà di carattere ed un’immensa empatia.

Amici 22: il rapporto di Aaron e Wax

Aaron, il biondissimo e grintosissimo cantante di Amici e Wax, l’allievo di Arisa, non sono in rapporti molto sereni. Durante gli scorsi daytime ci sono stati dei dissidi tra i due. Avranno avuto modo di chiarire e di riappacificarsi?

Ecco la lista degli allievi e dei relativi insegnanti

Ballerini Amici 2022

Maddy, Emanuel Lo

Emanuel Lo Ludovica, Emanuel Lo (eliminata)

Emanuel Lo Ramon, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Rita, Alessandra Celentano (eliminata)

Alessandra Celentano Gianmarco, Alessandra Celentano

Alessandra Celentano Megan, Todaro

Todaro Samuele, Emanuel Lo

Emanuel Lo Mattia Zenzola, Todaro

Todaro Samuel, Emanuel

Emanuel Isobel, Alessandra Celentano

Cantanti Amici 2022