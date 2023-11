Anticipazioni Amici 2023: la puntata del 19 novembre

di Filomena Volpe

L’attesa è finita! Domenica 19 novembre alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda la nona puntata di Amici 23. In attesa delle Anticipazioni di Amici 2023, scopriamo che cosa è successo in casetta durante questa settimana.

Anticipazioni Amici 2023: la verifica di teoria musicale

Durante il day time di martedì 15 novembre 2023, i cantanti sono stati sottoposti ad una verifica di teoria musicale. Prima di iniziare, Lorella Cuccarini ha detto agli allievi che dovrebbero seguire con più costanza le lezioni. Gli alunni che maggiormente si sono distinti sono Stella, Matthew e Sara. Tutti gli altri, purtroppo, non hanno affrontato una prova brillante.

La puntata del 19 novembre

Ospiti e Giudici

Michele Bravi

Wax

Giudice Gara Canto: Achille Lauro

Giudici Gara Ballo: Garrison, Rochelle e Nancy Berti

Anticipazioni Amici 2023: classifica Gara Canto

Ayle

Holden

Lil Jolie

Mew

Petit

Sarah

Matthew

Stella

Holy Francisco (maglia sospesa)

Gara Ballo: improvvisazione

Ai ballerini viene affidato un compito: danzare rappresentando “la gioia all’improvviso”.

Si sono sfidati:

Nicholas

Sofia

Dustin

Vince Nicholas. Secondo Garrison è l’unico che ha mostrato davvero la gioia. Nicholas vince così un punto per la sua squadra da aggiungere nella classifica definitiva della Gara Ballo.

Classifica Gara Ballo prima dell’aggiunta del punto:

Dustin

Kumo

Gaia

Giovanni

Sofia

Nicholas

Chiara

Marisol

Elia

La classifica con l’aggiunta del punto vinto da Nicholas:

Gaia

Dustin

Kumo

Giovanni

Sofia

Nicolas

Chiara

Marisol

Elia

Sfide e maglie sospese

Matthew ha vinto la sfida.

Matthew ha cantato Way down we go e Fammi, il suo inedito. Lo sfidante ha cantato Diavolo in me e un inedito. Carlo di Francesco ha detto che Matthew ha una bellissima presenza sul palco e che per questo motivo gli ha dato la possibilità di proseguire il proprio percorso all’interno della scuola di Amici.

Anna Pettinelli ha sospeso la maglia di Holy Francisco, che andrà in sfida la prossima settimana.

Emanuel Lo ha sospeso la maglia di Elia, che andrà in sfida la prossima settimana.

La maglia di Simone è ancora sospesa.

Gli allievi – Sezione Canto

Lil Jolie, 23 anni

Holden, 23 anni

Holi Francisco, 19 anni

Matthew, 22 anni

Mew, 24 anni

Mida, 23 anni

Petit, 19 anni

Sarah, 17 anni

Spacehippiez, 22 anni (eliminato)

Samuspina (ritirato)

Stella, 17 anni

Amici 2023, gli allievi – Sezione Ballo