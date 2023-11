Caso Giulia Cecchettin. La sorella confessa: “Filippo risulta online”

di Filomena Volpe

Caso Giulia Cecchettin: è passata ormai una settimana da quando sono scomparsi nel nulla i 22enni Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. I due ragazzi, ex fidanzati dallo scorso agosto, si sono dileguati nel nulla dopo una cena. Pare che Filippo non accettasse la fine della relazione con Giulia, ragazza forte, solare, brillante e ricca di interessi che giovedì 16 novembre si sarebbe dovuta laureare in Ingegneria Biomedica presso l’Università degli Studi di Padova. Un traguardo importantissimo per la giovane, un traguardo che stava per raggiungere appena un anno dopo la perdita della cara ed adorata mamma Monica. Ore di ansia, di angoscia e di preoccupazione uniscono gli italiani alle famiglie dei due studenti. Ed è proprio ieri sera che, dopo aver saputo del video incriminatorio, Elena, la sorella maggiore di Giulia, rivela un dettaglio agghiacciante a “Quarto Grado”.

Elena: “Filippo risulta online su WhatsApp”

La sorella di Giulia durante la trasmissione di Rete 4 ha inviato alla redazione un messaggio che lei ha inviato a Turetta. Il messaggio presenta le doppie spunte grigie e ciò sta ad indicare che è stato ricevuto. Tuttavia, il cellulare del ragazzo risulta irreperibile da giorni, il che significa che Turetta è collegato all’app di messaggistica istantanea da un altro dispositivo.

Caso Giulia Cecchettin: le parole dell’ingegnere informatico forense Paolo Reale

“Facendo una richiesta al social si può sapere a quale indirizzo di rete è stato recapitato il messaggio ottenendo quindi informazioni sull’area territoriale dove concentrare le ricerche”, spiega Reale.