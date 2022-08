Anticipazioni Amici: quando inizierà la nuova edizione?

L’attesa è finita. Finalmente è stata svelata una data fondamentale! Scopriamo, insieme, cosa ci rivelano le Anticipazioni di Amici.

Anticipazioni Amici: svelato un dettaglio importantissimo

Stando alle ultime notizie Amici, il famoso talent show italiano ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà su Canale 5 a partire da domenica 18 settembre 2022.

Anticipazioni Amici: chi sarà presente nel programma?

Accanto a Maria De Filippi ritroveremo Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli, invece, avrebbe deciso abbandonare il programma. Nel gruppo degli insegnanti saranno presenti anche Arisa, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, mentre Emanuel Lo sostituirà Veronica Peparini che lascia il talent show dopo nove anni.

Immagine tratta da Mediaset Play

Il messaggio di Veronica Peparini

Veronica Peparini non ha svelato i motivi che l’hanno spinta a dire addio al programma tv ma ha espresso la sua gratitudine verso Maria De Filippi e verso il programma:

“Per me è stato un percorso importante, mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non li possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano”, ha dichiarato la coreografa e ballerina.

Programmi televisivi-Veronica Peparini

Amici di Maria De Filippi, (Canale 5, 2013-2022)

Nemicamatissima, (Rai 1, 2016)

Amici Speciali (Canale 5, 2020)

D’amore e d’accordo – VIP (Real Time, 2021)

Teatro

Il principe della gioventù, regia di Giuliano Peparini (2010)

Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo, regia di Giuliano Peparini (2013–2018)

Tour ed eventi

Cirque du Soleil, regia di Franco Dragone (2008-2011)

Alla mia età Tour di Tiziano Ferro (2009)

Le cose cambiano Tour di Delta V (2011)

Miss Italia (2013)

Vivere a colori Tour di Alessandra Amoroso (2016)

Together Here We Are di Elisa (2017)

50 al centro di Claudio Baglioni (2018)

Alta Moda Fashion Show 2021 di Dolce & Gabbana (2021)

Tutto Accade a San Siro di Alessandra Amoroso (2022)

Videoclip