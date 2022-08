È (quasi) tutto pronto per il nuovo album di Giordana Angi

“Ci sono momenti in cui ti chiedi tutto: cosa vuoi davvero, cosa ti basta, cosa non vuoi proprio, cos’è il tempo, chi sei, dove stai andando e che miracolo è la vita!“, con queste parole Giordana Angi ha annunciato di aver deciso il titolo del nuovo album di inediti, per ora ancora riservatissimo.

Infatti, dopo aver fatto parte del cast del Battiti Live 2022, la cantautrice italo-francese si è presa il tempo necessario per scrivere il suo quarto album di inediti. Anzi, come lei stessa ha dichiarato, non si tratterà di un vero e proprio “quarto disco”, ma sarà il primo progetto discografico “libero e incondizionato“.

“Ho deciso di registrare a casa perché voglio essere libera totalmente. Non che in studio non lo sia, ma a volte soffro della pressione dello sguardo degli altri invece qui sono sola con me“, una decisione legata proprio alla libertà – artistica e non – che sicuramente sarà il filo conduttore di questo nuovo progetto.

Immagine tratta dal profilo Instagram

Il nuovo album di Giordana Angi farà parte di un progetto molto più ampio: si tratta di un progetto internazionale che vede la collaborazione di Martin Kierszenbaum, noto produttore e paroliere statunitense che ha lavorato con Lady Gaga, Sting, Madonna e tanti altri.

21CO

Quest’anno, durante l’ultima edizione di Amici, è stata fondata la 21CO, una nuova etichetta discografica che vede tra i fondatori Mamo Giovenco (direttore musicale di Amici), Emanuela Sempio (collaboratrice di Maria De Filippi), il rapper Briga e, nel ruolo di A&R, proprio Giordana Angi.

I primi due artisti di questa etichetta sono Luigi Strangis – vincitore dell’ultima edizione di Amici – e Alex, anche lui finalista del noto talent.