di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 10 settembre

RJ non vuole lavorare per la maison di moda e continua a ribadire di essere felice della sua carriera da influencer, che vuole proseguire. Il giovane trova l’occasione ma anche il coraggio di parlare apertamente con Thomas che approfitta del momento per scusarsi per gli errori del passato e per assicurargli di essere cambiato. Steffy intanto decide di andare in carcere per incontrare Sheila. La Forrester vuole un faccia a faccia con la Carter per mettere un punto a una storia che l’ha tormentata per mesi e che ha fatto soffrire la sua famiglia per troppo tempo.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione