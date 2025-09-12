di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 12 Settembre 2025

Poppy e Luna continuano a parlare dello sconosciuto padre di Luna. Luna fa capire alla madre che nonostante la ami moltissimo, ha comunque sentito la mancanza di un padre nella sua vita e vorrebbe sapere chi è. Poppy si mette a piangere e le dice che, pur comprendendo questa esigenza, ha sempre sperato che la figlia fosse felice anche con un solo genitore. Brooke mette alle strette Hope e le chiede a che punto siano i suoi rapporti con Thomas. Hope è sulla difensiva perché sa che la madre detesta Thomas. Ma le dice ugualmente che Thomas le ha chiesto di sposarlo. Thomas mostra a Ridge una foto dell’anello di fidanzamento che ha offerto a Hope e che lei porta al collo come un ciondolo. Ridge, molto orgoglioso di lui, lo incoraggia e lo sostiene, ma Thomas teme ancora il giudizio di Brooke che ha sempre osteggiato il loro rapporto.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione