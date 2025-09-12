Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 12 Settembre 2025
Luna fa capire alla madre che nonostante la ami moltissimo, ha comunque sentito la mancanza di un padre nella sua vita e vorrebbe sapere chi è
Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.
Poppy e Luna continuano a parlare dello sconosciuto padre di Luna. Luna fa capire alla madre che nonostante la ami moltissimo, ha comunque sentito la mancanza di un padre nella sua vita e vorrebbe sapere chi è. Poppy si mette a piangere e le dice che, pur comprendendo questa esigenza, ha sempre sperato che la figlia fosse felice anche con un solo genitore. Brooke mette alle strette Hope e le chiede a che punto siano i suoi rapporti con Thomas. Hope è sulla difensiva perché sa che la madre detesta Thomas. Ma le dice ugualmente che Thomas le ha chiesto di sposarlo. Thomas mostra a Ridge una foto dell’anello di fidanzamento che ha offerto a Hope e che lei porta al collo come un ciondolo. Ridge, molto orgoglioso di lui, lo incoraggia e lo sostiene, ma Thomas teme ancora il giudizio di Brooke che ha sempre osteggiato il loro rapporto.
