A Salerno la campionessa del mondo di volley femminile Monica De Gennaro

di Redazione ZON

Martedì 16 settembre alle 9:30, nell’ambito del progetto SportAbility 2.0, la Provincia di Salerno ospiterà a Palazzo Sant’Agostino la campionessa olimpica e mondiale in carica di volley femminile Monica De Gennaro. Il libero della Nazionale Italiana sarà la madrina della seconda edizione del torneo Pink Gen promosso dalla Provincia di Salerno, finanziato dall’Unione Province d’Italia (UPI) e organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con la società US Poseidon 1958 e il supporto di Volley Agropoli.

Dopo il saluto delle istituzioni locali, l’atleta si trasferirà presso il Liceo Scientifico Sportivo Nicola Sensale di Nocera Inferiore per incontrare gli studenti.

Sabato 20 e domenica 21 settembre nove formazioni Under 16 si affronteranno nel suggestivo comprensorio di Capaccio-Paestum-Agropoli. Per la Serie A saranno presenti le giovanili di Akademia Sant’Anna Messina, Bartoccini-Mc Restauri Perugia, Granda Volley Cuneo, Tenaglia Abruzzo Altino Volley, Volley Modena, che si confronteranno non solo con una selezione di atlete campane e una squadra del comprensorio cilentano, ma anche con la Pallavolo Bologna e la PM Volley Potenza in rappresentanza dell’Emilia-Romagna e della Basilicata.

“Un evento sportivo giovanile – afferma Antonio Fiore Consigliere Provinciale con Delega allo Sport – che rappresenterà un’occasione preziosa per valorizzare il territorio e promuovere corretti stili di vita. La prestigiosa presenza di Monica De Gennaro conferirà ulteriore valore al torneo, ispirando le giovani atlete e rendendo l’evento un’occasione unica di sport e passione condivisa. Inoltre, sarà un vero piacere accogliere giovani atlete provenienti da ogni parte d’Italia e creare reti territoriali capaci di valorizzare esperienze e competenze legate allo sport”.

“La Serie A crede fortemente nell’importanza di investire sui giovani talenti – sottolinea Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile – perché da qui nascono le campionesse del futuro. Eventi come Pink Gen rappresentano un tassello fondamentale per far crescere le nuove generazioni e consolidare il legame tra il territorio e l’eccellenza del volley. La presenza di un’icona come Monica De Gennaro darà un’ispirazione unica a tutte le ragazze, rafforzando i valori di dedizione, passione e sacrificio che caratterizzano il nostro sport”.