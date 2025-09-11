Salerno, al via il progetto GiovaMenti per prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile: a rischio otto adolescenti su dieci

di Redazione ZON

Mercoledì 10 settembre alle ore 11:00, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, si è tenuta la presentazione del progetto GiovaMenti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sono intervenuti:

Stefania Pirazzo – responsabile del progetto

Simona Rotondi – coordinatrice del Bando Ben Essere

Antonella Spadafora – responsabile Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS Campania

Rosa Zampetti – dirigente Asl

Paola De Roberto – assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno

Serafino Di Salvo – funzionario USSM

Don Antonio Romano – Fondazione Caritas

Gli obiettivi del progetto

La proposta mira a prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile attraverso una rete di presidi per la gestione del malessere psicologico e sociale.

Saranno attivati sei poli sentinella:

Sportivo

Scolastico

Familiare

Pastorale

Clinico

Sociale

All’interno dei poli saranno avviate attività socializzanti e di supporto psicosociale, oltre a formazione specifica per genitori, insegnanti, animatori, allenatori e operatori dei servizi.

Il contesto

Autolesionismo, isolamento, disturbi alimentari, bullismo, depressione, consumo di droghe e alcol sono solo alcune delle problematiche che segnalano il disagio tra i giovanissimi. Secondo le stime, otto adolescenti su dieci sarebbero coinvolti.

Molti disagi nascono in famiglia, soprattutto nei casi di assenza o incapacità genitoriale di riconoscere il malessere. La mancanza di dialogo può innescare processi che, col tempo, diventano veri e propri problemi comportamentali.

Le dichiarazioni

«Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo. Lo stesso logo scelto per il progetto dimostra la volontà di mettere al centro la persona».

– Stefania Pirazzo

«Non si tratta di un semplice progetto ma di un’idea condivisa per far sentire protagonista proprio chi è fragile».

– Antonella Spadafora

«Stando insieme si lavora meglio e si riescono a superare anche tante reticenze delle famiglie».

– Rosa Zampetti

«Il disagio giovanile è cresciuto, soprattutto dopo la pandemia. L’uso maggiore e inconsapevole dei social non ha certo contribuito a risolvere i problemi. Ma siamo qui per questo. Quando si parla di malessere giovanile mi troverete sempre presente».

– Paola De Roberto

«Quando parliamo di fragilità giovanile parliamo in primis della nostra. Diceva Sant’Agostino che la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio: il primo ci serve a darci la forza di intervenire, il secondo deve aiutarci ad andare avanti».

– Simona Rotondi

I partner

GiovaMenti – Promozione della Comunità di Salerno per il benessere delle GIOVAni MENTI è portato avanti dall’Associazione Gruppo Logos con una rete di partner: