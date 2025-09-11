11 Settembre 2025 - 13:03

Salerno, al via il progetto GiovaMenti per prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile: a rischio otto adolescenti su dieci

Secondo alcune stime effettuate di recente, a soffrire di disagio giovanile sarebbero circa otto adolescenti su dieci

Mercoledì 10 settembre alle ore 11:00, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, si è tenuta la presentazione del progetto GiovaMenti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Sono intervenuti:

  • Stefania Pirazzo – responsabile del progetto
  • Simona Rotondi – coordinatrice del Bando Ben Essere
  • Antonella Spadafora – responsabile Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS Campania
  • Rosa Zampetti – dirigente Asl
  • Paola De Roberto – assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno
  • Serafino Di Salvo – funzionario USSM
  • Don Antonio Romano – Fondazione Caritas

Gli obiettivi del progetto

La proposta mira a prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile attraverso una rete di presidi per la gestione del malessere psicologico e sociale.

Saranno attivati sei poli sentinella:

  • Sportivo
  • Scolastico
  • Familiare
  • Pastorale
  • Clinico
  • Sociale

All’interno dei poli saranno avviate attività socializzanti e di supporto psicosociale, oltre a formazione specifica per genitori, insegnanti, animatori, allenatori e operatori dei servizi.

Il contesto

Autolesionismo, isolamento, disturbi alimentari, bullismo, depressione, consumo di droghe e alcol sono solo alcune delle problematiche che segnalano il disagio tra i giovanissimi. Secondo le stime, otto adolescenti su dieci sarebbero coinvolti.

Molti disagi nascono in famiglia, soprattutto nei casi di assenza o incapacità genitoriale di riconoscere il malessere. La mancanza di dialogo può innescare processi che, col tempo, diventano veri e propri problemi comportamentali.

Le dichiarazioni

«Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo. Lo stesso logo scelto per il progetto dimostra la volontà di mettere al centro la persona».
Stefania Pirazzo

«Non si tratta di un semplice progetto ma di un’idea condivisa per far sentire protagonista proprio chi è fragile».
Antonella Spadafora

«Stando insieme si lavora meglio e si riescono a superare anche tante reticenze delle famiglie».
Rosa Zampetti

«Il disagio giovanile è cresciuto, soprattutto dopo la pandemia. L’uso maggiore e inconsapevole dei social non ha certo contribuito a risolvere i problemi. Ma siamo qui per questo. Quando si parla di malessere giovanile mi troverete sempre presente».
Paola De Roberto

«Quando parliamo di fragilità giovanile parliamo in primis della nostra. Diceva Sant’Agostino che la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio: il primo ci serve a darci la forza di intervenire, il secondo deve aiutarci ad andare avanti».
Simona Rotondi

I partner

GiovaMenti – Promozione della Comunità di Salerno per il benessere delle GIOVAni MENTI è portato avanti dall’Associazione Gruppo Logos con una rete di partner:

  • Comune di Salerno
  • ASL Salerno
  • USSM Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Salerno
  • Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
  • Ai.Bi. Amici dei Bambini Fondazione ETS
  • Fondazione Caritas Salerno
  • HIKIKOMORI ITALIA
  • IRS – Istituto per la Ricerca Sociale
  • PR.I.S.M.A. Società Cooperativa Sociale – ETS
  • ASD Salerno Guiscards