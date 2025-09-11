Salerno, al via il progetto GiovaMenti per prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile: a rischio otto adolescenti su dieci
Secondo alcune stime effettuate di recente, a soffrire di disagio giovanile sarebbero circa otto adolescenti su dieci
Mercoledì 10 settembre alle ore 11:00, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, si è tenuta la presentazione del progetto GiovaMenti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Sono intervenuti:
- Stefania Pirazzo – responsabile del progetto
- Simona Rotondi – coordinatrice del Bando Ben Essere
- Antonella Spadafora – responsabile Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS Campania
- Rosa Zampetti – dirigente Asl
- Paola De Roberto – assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno
- Serafino Di Salvo – funzionario USSM
- Don Antonio Romano – Fondazione Caritas
Gli obiettivi del progetto
La proposta mira a prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile attraverso una rete di presidi per la gestione del malessere psicologico e sociale.
Saranno attivati sei poli sentinella:
- Sportivo
- Scolastico
- Familiare
- Pastorale
- Clinico
- Sociale
All’interno dei poli saranno avviate attività socializzanti e di supporto psicosociale, oltre a formazione specifica per genitori, insegnanti, animatori, allenatori e operatori dei servizi.
Il contesto
Autolesionismo, isolamento, disturbi alimentari, bullismo, depressione, consumo di droghe e alcol sono solo alcune delle problematiche che segnalano il disagio tra i giovanissimi. Secondo le stime, otto adolescenti su dieci sarebbero coinvolti.
Molti disagi nascono in famiglia, soprattutto nei casi di assenza o incapacità genitoriale di riconoscere il malessere. La mancanza di dialogo può innescare processi che, col tempo, diventano veri e propri problemi comportamentali.
Le dichiarazioni
«Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo. Lo stesso logo scelto per il progetto dimostra la volontà di mettere al centro la persona».
– Stefania Pirazzo
«Non si tratta di un semplice progetto ma di un’idea condivisa per far sentire protagonista proprio chi è fragile».
– Antonella Spadafora
«Stando insieme si lavora meglio e si riescono a superare anche tante reticenze delle famiglie».
– Rosa Zampetti
«Il disagio giovanile è cresciuto, soprattutto dopo la pandemia. L’uso maggiore e inconsapevole dei social non ha certo contribuito a risolvere i problemi. Ma siamo qui per questo. Quando si parla di malessere giovanile mi troverete sempre presente».
– Paola De Roberto
«Quando parliamo di fragilità giovanile parliamo in primis della nostra. Diceva Sant’Agostino che la speranza ha due figli, lo sdegno e il coraggio: il primo ci serve a darci la forza di intervenire, il secondo deve aiutarci ad andare avanti».
– Simona Rotondi
I partner
GiovaMenti – Promozione della Comunità di Salerno per il benessere delle GIOVAni MENTI è portato avanti dall’Associazione Gruppo Logos con una rete di partner:
- Comune di Salerno
- ASL Salerno
- USSM Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – Salerno
- Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
- Ai.Bi. Amici dei Bambini Fondazione ETS
- Fondazione Caritas Salerno
- HIKIKOMORI ITALIA
- IRS – Istituto per la Ricerca Sociale
- PR.I.S.M.A. Società Cooperativa Sociale – ETS
- ASD Salerno Guiscards
