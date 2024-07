di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 16 Luglio

Bill assicurerà a Sheila di non aver alcun dubbio sulla loro relazione e di non essersi fatto intenerire o condizionare dall’incontro con Liam. Il magnate le prometterà di starle accanto e di mantenere saldo il loro rapporto ma lei dovrà essergli fedele in ogni modo. Thomas intanto cercherà di convincere Brooke di essere cambiato e di volere solo il bene dell’azienda e della Hope for The Future. Il giovane le prometterà di non avere secondi fini.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione