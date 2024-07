di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 17 Luglio

Thomas insisterà affinché Brooke gli creda e continuerà ad affermare di essere cambiato e di volere solo il bene della Hope For the Future, che non potrà salvarsi se lui non farà ritorno come capo stilista. Liam, convinto che Bill non sia innamorato davvero di Sheila, avrà un nuovo confronto con suo padre. Hope, convinta anche da Steffy, comincerà a pensare che sia necessario accettare Thomas di nuovo al suo fianco ma solo per salvare la sua collezione.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione