di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 23 agosto

Ridge spinge Quinn a riavvicinarsi a Eric, e tornata a casa, la donna si ritrova a confessare al marito quanto sia ancora innamorata di lui. Intanto, Carter ha baciato Paris, deciso a lanciarsi nella storia con lei non potendo avere Quinn; ma Grace li ha visti e va a raccontare la cosa a Ridge, il quale chiede spiegazioni a Carter. Ridge, subito dopo chiede a Carter chiarimenti sulla sua nuova situazione sentimentale con Paris e non capisce come mai lui non sembri affatto felice. Quinn, invece, comincia ad essere stanca delle assenze di Eric.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione