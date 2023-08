di Ivan Galluzzi

E’ di pochi minuti fa la notizia di un possibile tentato suicidio avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Baronissi. Protagonista dell’evento è stata una donna che, stando alle primissime ricostruzioni ancora da confermare, avrebbe avuto un incidente nei pressi della stazione riportando diverse escoriazioni su altrettante parti delle braccia e del corpo. Ancora poco chiara la dinamica che fortunatamente non ha avuto conseguenze nefaste, in quanto al momento del passaggio della donna non vi era alcun treno in transito.

La 60enne, la cui identità è ancora da accertare, è stata immediatamente soccorsa dai volontari della Croce Bianca che hanno provveduto a prestare le prime cure del caso, per poi procedere al trasferimento presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti.

Sul posto è stato immediato l’intervento delle forze dell’ordine locali e dei volontari dell’associazione “Il Punto” di Baronissi, la cui attività è stata coadiuvata anche dal personale dei Vigili del Fuoco del comando di Mercato San Severino e della Polizia di Stato.