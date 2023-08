Bonus Libri: chi può ottenerlo e come fare domanda

di Gaudieri Brunella

Tra meno di un mese è previsto l’inizio del nuovo anno scolastico in tutte le regioni italiane e a questo si ricollega la possibilità per le famiglie di usufruire del bonus libri. L’inizio della scuola è prevista per quest’anno tra l’11 e il 15 di settembre, tranne che per il Trentino Alto Adige il cui inizio è previsto per il 5 settembre 2023.

Per ogni regione i criteri variano, per alcune regioni il bando è già scaduto (es. del Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia), per altre si attendono ancora informazioni sulla procedura. A variare saranno non solo le scadenze, ma anche i requisiti Isee.

In Campania ad esempio per usufruire del bonus per l’acquisto di libri per scuole medie e superiori verranno valutate due fasce, una da 0 a 10.633 euro, la seconda da 10.633,01 euro a 13.300 euro. La precedenza sarà data alle famiglie con maggiori difficoltà economiche, non a quelle che faranno domanda per prima. Per le scadenze bisognerà far riferimento ai bandi pubblicati dal proprio comune.

Alcune regioni come la Calabria contemplano un tetto limite Isee di soli 6 mila euro per l’accesso al beneficio. Altre regioni come l’Emilia Romagna ed il Veneto vedranno l’apertura dei termini in autunno.