Baronissi Fest, termina la rassegna con bilancio positivo

di Redazione ZON

Calato il sipario sul Baronissi Fest – la rassegna estiva di musica, arte, teatro, danza e comicità – è tempo di bilanci. Quasi tutti gli spettacoli hanno registrato il sold out grazie ad un programma di appuntamenti che ha reso la città per due mesi passerella di grandi nomi della musica, della cultura, dello spettacolo, ma anche uno scrigno di piccole, interessanti e seguite iniziative, e che ha rappresentato un attrattore formidabile per Baronissi.

“Il bilancio è estremamente positivo – commenta il sindaco Gianfranco Valiante – da anni ormai proponiamo con crescente successo un cartellone estivo di qualità che consente alla città di guadagnare visibilità e appeal. Il ricco programma di “Baronissi Fest” è servito ad “accendere” il territorio, a sorprendere positivamente i nostri cittadini e ad attrarre visitatori da fuori, a rafforzare il peso del nostro territorio nei circuiti turistici e culturali provinciali, a sostenere le attività commerciali che hanno goduto di un indotto molto positivo. Senza trascurare il dato che tante persone meno abbienti hanno l’opportunità di fruire gratuitamente di eventi culturali che non potrebbero altrimenti seguire. Baronissi – conclude il sindaco – è ormai un polo di attrazione culturale e sociale con eventi di intrattenimento che si moltiplicano in parchi e giardini. L’attenzione dimostrata è il chiaro segnale di un forte interesse dei cittadini alla cultura e agli spettacoli di qualità che ci spinge a migliorare sempre più”.

“È doveroso ringraziare le compagnie, le associazioni culturali e gli artisti per l’impegno dimostrato nel collaborare con l’amministrazione comunale alla buona riuscita di questi eventi – sottolinea l’assessore Giuseppe Giordano – l’auspicio è che questo impegno possa rinnovarsi e crescere di anno in anno per poter così continuare ad offrire alla cittadinanza proposte di interesse culturale divenendo attrazione per i turisti, ma anche opportunità per le strutture ricettive, commerciali e di ristorazione”.