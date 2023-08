di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 24 agosto

Hope, che è sopraggiunta mentre Eric e Quinn discutevano, capisce che c’è una piccola crisi nel matrimonio dei due. Nel frattempo, Carter va a trovare Quinn con una scusa e le ripete quello che lei sa già: ha ripreso la relazione con Paris solo per tentare di dimenticarla. Hope, invece, va al club e, passando davanti alla stanza dove si rifugiano Eric e Donna, li sente amoreggiare e sconvolta capisce che hanno una relazione segreta. La ragazza rimane sconcertata ma la zia la supplica di non rivelarlo a nessuno e lei non sa cosa fare.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione