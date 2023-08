Baronissi, tenta di suicidarsi sui binari: aperta raccolta fondi per aiutarla

di Rita Milione

Una donna di 55 anni ha tentato il suicidio sdraiandosi sui binari del treno nei pressi della stazione di Baronissi portando con sé il suo cagnolino. Fortunatamente, la 55enne ha riportato solo ferite lievi ed ora ha bisogno di un sostegno economico per ricominciare a vivere in maniera dignitosa.

La raccolta fondi