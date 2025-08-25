di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 25 Agosto 2025

Thomas cerca il perdono di Hope e ribadisce che il suo amore per lei oggi è sincero e sano, non più ossessivo come in passato. Hope dice di credere nella sua innocenza, ma sembra comunque voler riflettere sul loro rapporto. Thomas, che è stato accusato da Xander Avant di aver ucciso Emma Barber, si confronta con Hope riguardo alla notte della morte della stagista, affermando di non essere direttamente coinvolto nella tragedia, pur avendola inseguita per impedirle di rivelare la verità sulla piccola Beth e che si è trattato solo di un incidente d’auto. Hope sostiene di credere nella sua innocenza, ma è estremamente scossa e ha bisogno di più tempo per riflettere bene sulla situazione, mentre Thomas cerca in tutti i modi di dimostrarle che è veramente cambiato e che è profondamente innamorato di lei tanto da averle chiesto di sposarlo.

R.J. e Luna vivono dei romantici momenti insieme e il loro rapporto si fa sempre più profondo. Brooke dice a Ridge e a Carter di essere contenta della vita sentimentale del suo figlio più piccolo mentre nutre molta preoccupazione per la relazione di Hope con Thomas. Brooke allora, va a trovare a Hope e, ignara di ciò che Thomas le ha appena rivelato, affronta di nuovo con la figlia la questione della sua storia con lui e la preoccupazione che questa possa portare a ulteriori complicazioni se Hope non dovesse portarla avanti come lui si aspetta. Ma Hope, come sempre, non vuole imposizioni e ribadisce di non sapere ancora cosa il futuro possa riservale e non esclude che nel suo futuro possa esserci Thomas.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione