Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 25 Agosto 2025
R.J. e Luna vivono dei romantici momenti insieme e il loro rapporto si fa sempre più profondo
Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.
Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 25 Agosto 2025
Thomas cerca il perdono di Hope e ribadisce che il suo amore per lei oggi è sincero e sano, non più ossessivo come in passato. Hope dice di credere nella sua innocenza, ma sembra comunque voler riflettere sul loro rapporto. Thomas, che è stato accusato da Xander Avant di aver ucciso Emma Barber, si confronta con Hope riguardo alla notte della morte della stagista, affermando di non essere direttamente coinvolto nella tragedia, pur avendola inseguita per impedirle di rivelare la verità sulla piccola Beth e che si è trattato solo di un incidente d’auto. Hope sostiene di credere nella sua innocenza, ma è estremamente scossa e ha bisogno di più tempo per riflettere bene sulla situazione, mentre Thomas cerca in tutti i modi di dimostrarle che è veramente cambiato e che è profondamente innamorato di lei tanto da averle chiesto di sposarlo.
R.J. e Luna vivono dei romantici momenti insieme e il loro rapporto si fa sempre più profondo. Brooke dice a Ridge e a Carter di essere contenta della vita sentimentale del suo figlio più piccolo mentre nutre molta preoccupazione per la relazione di Hope con Thomas. Brooke allora, va a trovare a Hope e, ignara di ciò che Thomas le ha appena rivelato, affronta di nuovo con la figlia la questione della sua storia con lui e la preoccupazione che questa possa portare a ulteriori complicazioni se Hope non dovesse portarla avanti come lui si aspetta. Ma Hope, come sempre, non vuole imposizioni e ribadisce di non sapere ancora cosa il futuro possa riservale e non esclude che nel suo futuro possa esserci Thomas.
Rena Sofer- Filmografia parziale
Cinema
- Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)
- I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)
- Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)
- Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)
- Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)
- March, regia di James P. Mercurio (2001)
- Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)
- Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)
Televisione
- Destini (Another World) – soap opera (1987)
- Quando si ama (Loving) – soap opera (1988-1991)
- Bayside School – Avventura hawaiana (Saved by the Bell: Hawaiian Style) – Film TV (1992)
- Hostile Advances – Film TV (1996)
- The Stepsister – Film TV (1997)
- Timecop – serie TV (1998)
- Melrose Place – serie TV (1998)
- Seinfeld – serie TV, episodio 8×21 (1997)
- The Chronicle – serie TV (2002)
- Friends – serie TV, episodio 8×21 (2002)
- Carrie, regia di David Carson – Film TV (2002)
- CSI Miami- serie TV, episodio 1×20 (2003)
- Heroes – serie TV (2006)
- The Secret of Hidden Lake – Film TV (2006)
- Dirty Sexy Money – serie TV (2007)
- 24 – serie TV (2007)
- Ghost Whisperer – Presenze (Ghost Whisperer) – serie TV (2008)
- Detective Monk (Monk) – serie TV, episodio 8×02 (2008)
- Due uomini e mezzo (Two and a Half Men) – serie TV (2008-2010)
- Criminal Minds – serie TV (2009)
- Al cuor non si comanda (Always and Forever), regia di Kevin Connor – Film TV (2009)
- Bones – serie TV episodio 5×18 (2010)
- La lacrima del diavolo (The Devil’s Teardrop), regia di Norma Bailey – film TV (2010)
- NCIS – serie TV, 6 episodi (2010)
- Medium – serie TV (2010)
- Royal Pains II ep. 12 – serie TV (2010)
- Another Man’s Wife – Film TV (2011)
- Dr. House – Medical Division (House, M.D.) – serie TV, episodio 8×13 (2012)
- The Glades – serie TV (2012)
- Beauty and the Beast – serie TV (2012)
- C’era una volta (Once Upon a Time) – serie TV (2013)
- Beautiful (The Bold and The Beautiful) – soap opera (2013-2022)
- Chicago P.D. – serie TV (2014)
ARTICOLO PRECEDENTE
Baronissi, la cultura della birra: appuntamento con Beer Tour Summer Edition
ARTICOLO SUCCESSIVO