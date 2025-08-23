Baronissi, la cultura della birra: appuntamento con Beer Tour Summer Edition

di Redazione ZON

A Baronissi la birra è da anni protagonista delle iniziative di aggregazione e intrattenimento. Dalla storica Festa della Birra, che riscosse grande successo nelle sue prime edizioni, si è passati a un format più articolato e innovativo: Beer Tour, una serie di appuntamenti annuali che vanno ben oltre la semplice festa.

Il prossimo evento è in programma giovedì 28 agosto e segue l’edizione del 15 dicembre 2024. Secondo la formula lanciata nel 2019, Beer Tour sarà un percorso itinerante tra le attività commerciali della città della Valle dell’Irno, con particolare attenzione a pub, birrerie e pizzerie. L’obiettivo è valorizzare il territorio attraverso la cultura birraia, con degustazioni di birre artigianali e tradizionali abbinate a proposte gastronomiche.

La validità del progetto è confermata dai numeri: nell’ultima edizione, nonostante il freddo di dicembre, circa sessanta partecipanti hanno animato le vie cittadine degustando finger food e birra di qualità. Un successo che dimostra la crescita di un format capace di promuovere il commercio locale e di differenziarsi nettamente dalla vecchia Festa della Birra, ormai legata a un modello superato e non più sostenibile.

Anche quest’anno, con una quota di soli 15 euro, sarà possibile gustare quattro specialità di birra (0,25 cl) abbinate a quattro food. In omaggio, ogni partecipante riceverà inoltre una t-shirt ufficiale dell’evento.