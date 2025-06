di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 25 Giugno 2025

Ridge e Brooke raggiungono Donna in ospedale. Lei, disperata, attende notizie fuori dalla stanza dove Eric è stato ricoverato. A casa di Eric, gli altri si chiedono intanto cosa possa aver provocato il cedimento improvviso e se possa essere stata l’emozione per aver scoperto la verità sulla sfida con Ridge o l’aver intuito che tutti fossero a conoscenza delle sue condizioni. Ovviamente non ci sono risposte, ma tutti, in particolare Zende e R.J. vorrebbero correre in ospedale per stare accanto al nonno.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione