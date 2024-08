di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 26 Agosto

Come annunciato, Taylor si reca alla Forrester per invitare Ridge ad una cena di famiglia ma non riesce a trattenere una frecciatina ai danni del suo ex, tirando in ballo la serata trascorsa con Brooke. La Hayes, nonostante la gelosia latente, ammette di essere felice del rapporto che è riuscita a costruire con l’amica e promette di volersi far perdonare la lunga assenza da casa dovuta agli anni di volontariato in Africa. Mentre continua a gonfie vele la collaborazione con Hope, Thomas confessa di volersi far perdonare da tutti e recuperare la fiducia persa a causa del suo comportamento passato, soprattutto nei confronti dell’ex moglie.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione