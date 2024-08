di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 28 Agosto

Steffy e Liam hanno un confronto nel quale lei lo rassicura, ammettendo di aver voluto il ritorno di Thomas come capo creativo per la sua bravura e perché certa che sia realmente cambiato, altrimenti non avrebbe messo in pericolo tutti solo per aiutarlo in quanto suo fratello. Rimasti soli alla Forrester, Thomas e Hope hanno un lungo confronto sul loro rapporto e ammettono di essere felici per il ritrovato equilibrio, peccato che le fantasie della Logan non vogliano lasciarla in pace neppure in un momento del genere. Nel frattempo, continua il confronto tra Liam e Steffy la quale ammette che, pur nutrendo un affetto speciale per Thomas perché è suo fratello, non avrebbe insistito tanto per farlo tornare a lavorare con Hope se non fosse stata sicura delle sue buone intenzioni.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione