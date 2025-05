Pontecagnano Faiano, arrestato per truffa a un’anziana

di Redazione ZON

In data 8 maggio u.s., a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “truffa aggravata”, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, avrebbe contattato telefonicamente un’anziana del luogo e fingendosi direttore di banca l’avrebbe indotta a farsi consegnare soldi e monili.