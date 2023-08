di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 29 agosto

Ridge e Taylor si domandano dove sia finita Sheila, non fidandosi delle promesse della polizia che non è riuscita a impedirne la fuga. Hope, intanto, chiede a Eric quali intenzioni abbia con Donna. È arrivato il momento che lui faccia una scelta sul suo matrimonio con Quinn. Intanto, Carter non si arrende e le dichiara ancora una volta il suo amore, ma lei sembra irremovibile. Poi Hope, parla con Liam della relazione segreta tra Eric e Donna, e li raggiunge Ridge per avvertirli che Sheila è evasa dalla prigione.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione