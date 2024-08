di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 3 Agosto

Bill è supportato da Ridge affinché non desista dal portare avanti la messinscena: Sheila cadrà presto nella trappola e confesserà una volta per tutte le sue colpe. Su un altro fronte, Hope ha notato un cambiamento importante in Thomas: l’uomo ora la considera in un modo ben diverso rispetto al passato. Questa evoluzione di Thomas rende molto felice Hope, la quale è convinta di aver fatto la scelta giusta nel riaccoglierlo alla Forrester per seguire il rilancio di «Hope for the future».

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione