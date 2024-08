di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 30 Agosto

Liam e Thomas hanno un nuovo confronto alla Forrester e, sebbene questa volta i toni siano pacati, lo Spencer ribadisce di non fidarsi del rivale perché non crede nel suo cambiamento. Nel frattempo, Steffy rivela a Hope di aver parlato con Liam della situazione e le ricorda quanto sia fortunata ad avere un marito così amorevole dalla sua parte. Agitata per le fantasie che continua a nutrire, Hope chiede a Steffy di convincere Liam che Thomas non è un pericolo per la loro relazione. Spinta dalla Logan, Steffy incontra nuovamente Liam e gli ribadisce che la cooperazione tra Hope e Thomas è solamente sul piano professionale, tra loro non c’è nulla di romantico. Thomas, invece, vuole ringraziare come si deve Hope per averlo perdonato nonostante tutti i suoi errori, riprendendolo anche in azienda come stilista, e per il ruolo fondamentale che ha avuto con Douglas.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione