di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 4 Luglio 2025

In ospedale, Finn e Bridget informano il resto della famiglia che Eric ha superato l’operazione, ma che ci sono state delle complicazioni e che oltre all’emorragia ha avuto un arresto cardiaco e anche se sono riusciti a stabilizzarlo, non ha ripreso conoscenza ed è attaccato al respiratore. Adesso non possono fare altro che aspettare e sperare che lui riesca a svegliarsi e che il suo organismo si riprenda. E nel frattempo, qualcuno che Eric non vedeva da molto tempo, va a trovarlo in sogno. Eric ha subito un intervento chirurgico molto delicato che ha comportato per lui gravissime complicazioni. Durante l’operazione ha avuto un’emorragia e, nonostante i medici siano riusciti a stabilizzarlo, è andato in arresto cardiaco. Finn e Bridget, i due medici al tavolo operatorio, non sono riusciti a fargli riprendere conoscenza e ora Eric è in condizioni critiche, collegato a dei macchinari che lo tengono in vita.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione