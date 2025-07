Oroscopo Branko oggi, 4 luglio 2025: Acquario, la giornata è frenetica

Mente lucida e veloce oggi, ideali per decisioni in ambito lavorativo. Nel campo sentimentale, sincerità e leggerezza possono fare la differenza.

Un po’ di flusso in diminuzione, ma non farti frenare. Prendersi il tempo per sé, alleggerire tensioni amorose e organizzare meglio la vita quotidiana ti farà bene.

Sagittario

Giornata produttiva sul lavoro: l’energia non manca. In amore, Venere non è in tuo favore, ma lascia spazio anche a nuovi sentimenti.